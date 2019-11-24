Ряды Юнармии пополнились школьниками Кузбасса и Удмуртии

Торжественная церемония приема подростков в Юнармию прошла в воскресенье в селе Костенково в Кемеровской области.

В ряды молодежного военно-патриотического движения вступили около ста местных школьников. После того, как ребята принесли присягу, глава регионального штаба Юнармии Игорь Пешков вручил им береты и значки областной акции «Я – юнармеец Кузбасса». Затем с новоиспеченными юнармейцами провели беседу о создании Юнармии и деятельности организации в России и в Кузбассе.

Также в воскресенье в ряды Юнармии приняли школьников в республике Удмуртия. Торжественная церемония прошла в музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Калашникова. Школьники перед рядом своих товарищей торжественно поклялись хранить верность Отечеству и с честью нести высокое звание юнармейца. Поздравить ребят со вступлением в ряды детско-юношеского военно-патриотического движения пришли их друзья, родители, представители местных общественных организаций, а также помощник военного комиссара республики Волтер Абрамян. Ребятам также вручили значки и книжки движения Юнармия, после чего для них была проведена экскурсия по музею.

Напомним, военно-патриотическое движение Юнармия было создано в 2016 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Как заявил глава Минобороны в феврале 2016 года на первом всероссийском слете юнармейцев, главной целью движения является не подготовка военных кадров, а воспитание здорового, патриотически настроенного молодого поколения.

Также Шойгу заявил, что Министерство обороны будет оказывать детско-юношескому движению патриотического воспитания всестороннюю поддержку, для юнармейцев будут созданы сотни центров, а также организованы военно-патриотические игры, олимпиады и спартакиады, походы по местам боевой славы и вахты памяти.

За прошедшие с тех пор четыре года в ряды движения вступили порядка 380 тысяч российских школьников.