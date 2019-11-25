Вербовщик ИГ* рассказал, как Коротков и Ходорковский связаны с террористами в Сирии

Федеральное агентство новостей подготовило масштабное расследование о ситуации в Сирии, иностранном вмешательстве в дела страны и контрабанде нефти поддерживаемыми США боевиками. В первой его части издание рассказывает о сотрудничестве российских либеральных СМИ с сирийскими террористами.

Опубликовать материал планировалось в начале нового года. Однако из-за неожиданной утечки информации и попыток некоторых участников оправдаться, ФАН пришлось изменить дату выхода расследования.

Редакция выпустит его в пяти частях и начнет с либерального журналиста Дениса Короткова, который активно сотрудничает с террористами ИГ* по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского. Он получает от боевиков информацию, которую потом оформляют в антироссийские вбросы и фейки о ЧВК «Вагнера».

Первый раз слух о том, что экс-журналист «Фонтанки.ру» и нынешний специальный корреспондент «Новой Газеты» сотрудничает с ИГ*, появился 10 сентября 2017 года. Тогда телеграм-канал «Directorate 4» опубликовал фотографию, где на одном из трупов убитых в районе Дейр-эз-Зора боевиков ИГ нашлась распечатка на официальных бланках органов ИГ «слива» по ЧВК «Вагнера», опубликованного на «Фонтанке». Среди распечаток внезапно оказался и мобильный телефон Короткова. Авторы посчитали это возможным доказательством общения его с террористами для создания «сенсационных расследований» о ЧВК «Вагнера».

ФАН неоднократно писало о работе Короткова в пользу ИГ*, которое сейчас побеждено благодаря миссии ВКС РФ и Минобороны. Не отдавая себе отчет о последствиях, журналист обнародовал данные российских военных летчиков, выполняющих боевые задачи в Сирии. В сентябре журналисты ФАН смогли выйти на одного из бывших членов ИГ*. Малифу (имя изменено) едва исполнилось 18, а за его спиной участие в боях за Пальмиру, отступление в Дейр эз-Зор и побег из плена. Он утверждает, что в Сирии он оказался не по своей воле. Его, мать и двух сестер в страну перевез отчим Ибрагим в 2014 году через Турцию. Так Малиф оказался в «Исламском государстве».

Боевики отправили юношу в школу военной подготовки, где детей учили убивать и делать бомбы. После завершения обучения собеседник ФАН был распределен в «тактическое училище» в Табку. Позже новоиспеченного боевика отправили в батальон, затем в Пальмиру. По словам собеседника издания, он не участвовал в военных действиях, а сидел глубоко в тылу и занимался прослушкой радиоэфира и телефонов, будучи при штабе.

Там же «связист» впервые встретился с американцами. Они привезли хорошее оборудование, телефоны и оружие, учили боевиков ИГ*. После появления спецтехники он стал пропагандистом и вербовщиком.

Малиф утверждает, что переписывался с людьми из России на русском языке. Говорил про «подвиги» джихадистов. По словам экс-боевика, с ним вышел на связь некий журналист из России, делился с ним различной информацией. Через какое-то время собеседник начал расспрашивать про погибших в Сирии русских. Тогда Малифа и понял, что говорит с журналистом.

«Да-да, я помню, я неоднократно его читал… сейчас вспомню…его зовут Денис Коротков. Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — утверждает Малиф.

Слова Малифы дали понять журналистам, почему Коротков сотрудничал с ИГ*. Он просто выполнял заказ своего спонсора. Вместе с другими российскими корреспондентами. По словам собеседника издания, один из журналистов сказал ему, что поездку в Сирию оплачивал какой-то российский олигарх Михаил.

ФАН предполагает, что экс-боевик говорит об осужденном в РФ Михаиле Ходорковском. О том, что беглый олигарх спонсирует работу журналиста давно не секрет. Короткова не раз видели на форумах признанной нежелательной в РФ организации Ходорковского «Открытая Россия». Источники утверждают, что олигарх спонсировал Короткова на десятки миллионов рублей — за сотрудничество с ИГ и выпуск материалов про действия Минобороны в Сирии и фейки про ЧВК «Вагнера».

«Денис постоянно был при деньгах, хотя официально зарабатывал в «Фонтанке», а потом в «Новой Газете» копейки. Съездит в Европу на какой-нибудь форум и ходит потом при деньгах по нескольку месяцев спокойно. Потом все повторяется», — рассказал один из знакомых Короткова. (запись разговора есть в редакции).

Полную версию первой части расследования читайте на сайте Федерального агентства новостей.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ