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Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

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Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

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17:17   24 Ноября 2019
Россия

Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала возвращение певицы Софии Ротару на российские концертные площадки  прекрасным шагом в сторону нормализации отношений России и Украины. Поколонская считает, критиковать артистку неуместно.

Экс-прокурор Крыма в Telegram-канале пригласила Ротару на кофе, чтобы обсудить роль музыки и песен в объединении людей.

Поклонская считает, что артисты имеют право на любое личное мнение о политики России в отношении Крыма, «от этого их творчество не станет менее ценным». При этом парламентарий предостерегла от оскорбления позиции жителей Крыма, которые сделали выбор в 2014 году.

Ранее Ротару сообщила о возвращении на российскую сцену, что вызвало критику в адрес певицы.

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Автор: Арсений Аскольский
#поклонская

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