Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала возвращение певицы Софии Ротару на российские концертные площадки прекрасным шагом в сторону нормализации отношений России и Украины. Поколонская считает, критиковать артистку неуместно.

Экс-прокурор Крыма в Telegram-канале пригласила Ротару на кофе, чтобы обсудить роль музыки и песен в объединении людей.

Поклонская считает, что артисты имеют право на любое личное мнение о политики России в отношении Крыма, «от этого их творчество не станет менее ценным». При этом парламентарий предостерегла от оскорбления позиции жителей Крыма, которые сделали выбор в 2014 году.

Ранее Ротару сообщила о возвращении на российскую сцену, что вызвало критику в адрес певицы.