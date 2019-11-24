- США придумывают обвинения против Дамаска, чтобы не возвращать нефть Сирии — эксперт

Заявления советника американского президента по нацбезопасности Роберта О’Брайена о том, что Дамаск неспособен защитить свои нефтегазовые месторождения от террористов ИГ* (запрещенной в РФ и в ряде других государств террористической группировки), в России назвали неудачной попыткой замаскировать разграбление природных богатств Сирии.

Советник Трампа, выступая в воскресенье в канадском Галифаксе на форуме по безопасности, заявил, что США останутся в Сирии для «защиты» сирийских нефтегазовых месторождений, которые находятся в Заевфратье на оккупированных курдскими боевиками территориях.

«США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ*. В последний раз, когда у "режима" были эти месторождения, ИГ* смогла примерно за 15 минут забрать их обратно», — заявил О’Брайен.

При этом он добавил, что получаемые от продажи сирийской нефти «сравнительно небольшие» доходы, идут не в американский карман, а курдским вооруженным формированиям, которые в США выставляют борцами с ИГ*.

Политолог Каринэ Геворгян, комментируя ситуацию Федеральному агентству новостей, заявила, что слова советника Трампа в корне расходятся с делом, об этом все знают и потому, попытка замаскировать разворовывание сирийских ресурсов выглядит просто нелепо.

«Это секрет Полишинеля. США просто не хотят отдавать отобранные у Сирии природные богатства назад», — уверена Геворгян.

При этом эксперт напомнила, что ранее Минобороны России опубликовало свидетельства незаконной нефтедобычи на территории на восточном берегу Евфрата, незаконно оккупированной в 2017 году курдскими боевиками. Американцы занимаются разграблением сирийских природных богатств под прикрытием не только своего военного контингента, численность которого до сих пор превышает 700 человек, но и тысяч наемников из ЧВК Blackwater. Ранее расследование ФАН показало, что в начале ноября несколько тысяч наемников были переброшены в провинцию Дейр-эз-Зор, чтобы обеспечить безопасность автоколонн, которыми США незаконно вывозят ворованную сирийскую нефть за границу.

Также Геворгян призвала иметь в виду, что все заявления американцев относительно Сирии, делаются с учетом предвыборной борьбы, идущей в США.

«Не исключаю, что своим заявлением советник Трампа попытался отвлечь внимание американской общественности от того, что происходит внутри их страны. А там ситуация довольно острая», — подчеркнула эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп, фактически признался в том, что американцы не уходят из Сирии, где находятся незаконно, не для того, чтобы участвовать в борьбе с международным терроризмом, а из-за своей любви к нефти.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что воровство американцами сирийской нефти является по сути международным бандитизмом, препятствующим урегулированию ситуации в САР. По его словам, ситуацию усугубляет еще и то, что внедрение американцев в районы сирийских нефтегазовых месторождений проводится под прикрытием бойцов ЧВК Blackwater, то есть Вашингтон, при помощи наемников маскирует свое широкое военное присутствие в нефтеносных районах на востоке Сирии.

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