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Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

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Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

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17:01   24 Ноября 2019
Весь мир

Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

Федеральное агентство новостей подготовило большое расследование о сотрудничестве российских либеральных СМИ с террористами из Сирии. В первой части издание расскажет, кто платит информаторам из ИГ (запрещено в РФ) и как создаются антироссийские фейки.

Редакция ФАН несколько месяцев готовила масштабное расследование об иностранном вмешательстве во внутренние дела Сирии, о ситуации на восточном берегу Евфрата и контрабанде нефти поддерживаемыми США боевиками.

Опубликовать материал планировалось в начале нового года. Однако из-за неожиданной утечки информации и попыток некоторых участников «обелить» себя, изданию пришлось изменить дату выхода расследования.

В первой части ФАН расскажет о тех, кто активно пытается защититься и отвести от себя подозрения.

Корреспонденты агентства пообщались с боевиком ИГ* — бывшим информатором авторов антироссийских вбросов. Пропагандист запрещенной группировки рассказал, в каком виде российские либеральные журналисты подавали информацию, полученную от террористов.

Первая часть расследования появится в понедельник, 25 ноября, в 1:00 на сайте ФАН.

* террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #расследование #фан

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