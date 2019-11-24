Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек

Как сообщает в воскресенье местный информационный портал Actualite, на борту самолета Dornier-228 находились 19 человек – 17 пассажиров и 2 члена экипажа. При этом спасатели, разбирающие завалы на месте крушения, обнаружили тела 24 погибших.

Как отмечается, на месте падения самолета вспыхнул пожар, который пожарным удалось ликвидировать.

Спасатели отмечают, что на данный момент личности погибших не установлены и нет ясности, кто из них был пассажиром самолета, а кто – жителями домов, на которые рухнул самолет. Работы по разбору завалов на месте крушения продолжаются. Причины падения самолета на жилые дома пока не называется.