Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Вороватый «борец с коррупцией» Волков разорил сеть региональных штабов Навального

Вороватый «борец с коррупцией» Волков разорил сеть региональных штабов Навального
Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году
Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

 Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек

Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек
Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Вороватый «борец с коррупцией» Волков разорил сеть региональных штабов Навального

Вороватый «борец с коррупцией» Волков разорил сеть региональных штабов Навального
Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году
Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

 Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек

Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек
16:46   24 Ноября 2019
Весь мир

Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек

Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек

Как сообщает в воскресенье местный информационный портал Actualite, на борту самолета Dornier-228 находились 19 человек – 17 пассажиров и 2 члена экипажа. При этом спасатели, разбирающие завалы на месте крушения, обнаружили тела 24 погибших.

Как отмечается, на месте падения самолета вспыхнул пожар, который пожарным удалось ликвидировать.

Спасатели отмечают, что на данный момент личности погибших не установлены и нет ясности, кто из них был пассажиром самолета, а кто – жителями домов, на которые рухнул самолет. Работы по разбору завалов на месте крушения продолжаются. Причины падения самолета на жилые дома пока не называется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#жертвы #происшествия #самолет #крушение #чп #весь мир #конго

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...