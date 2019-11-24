Два человека погибли в Испании при крушении небольшого самолета

Небольшой самолет разбился 24 ноября на аэродроме в испанском населенном пункте Касаррубиос-дель-Монте в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча.

Как сообщает информагентство Europa Press, на месте падения самолета вспыхнул пожар. Жертвами крушения стали два человека, находившиеся на борту воздушного судна.

Причина падения самолета на аэродром на данный момент не называется. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.