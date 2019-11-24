Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Вороватый «борец с коррупцией» Волков разорил сеть региональных штабов Навального

Вороватый «борец с коррупцией» Волков разорил сеть региональных штабов Навального
Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году
Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

 Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек

Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек
Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Поклонская пригласила Ротару на кофе и призвала прекратить критику певицы

Вороватый «борец с коррупцией» Волков разорил сеть региональных штабов Навального

Вороватый «борец с коррупцией» Волков разорил сеть региональных штабов Навального
Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году
Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

Новое расследование ФАН расскажет о сотрудничестве либеральных СМИ с ИГ*

 Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек

Самолет рухнул на жилой квартал в ДРК, погибли более 20 человек
16:13   24 Ноября 2019
Весь мир

Два человека погибли в Испании при крушении небольшого самолета

Два человека погибли в Испании при крушении небольшого самолета

Небольшой самолет разбился 24 ноября на аэродроме в испанском населенном пункте Касаррубиос-дель-Монте в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча.

Как сообщает информагентство Europa Press, на месте падения самолета вспыхнул пожар. Жертвами крушения стали два человека, находившиеся на борту воздушного судна.

Причина падения самолета на аэродром на данный момент не называется. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#жертвы #происшествия #самолет #крушение #чп #испания #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...