Вороватый «борец с коррупцией» Волков разорил сеть региональных штабов Навального

Блогер Алексей Навальный в декабре 2016 года публично объявил о намерении баллотироваться на пост президента. Уже тогда у него была судимость за мошенничество, и по законодательству РФ он не мог даже зарегистрироваться кандидатом, превратив кампанию в фарс.

Для раскрутки новой аферы по всей стране открылись «штабы Навального». Сейчас из 81 штаба работает лишь половина, пишет ФАН.

Первый «штаб Навального» открылся в феврале 2017 года в Петербурге. Следом заработали отделения в крупнейших российских городах. Всего открылся 81 штаб, и еще 11 создали оппозиционеры по личной инициативе. Издание отмечает, что 11 «народных штабов» — это не более, чем группы в соцсетях. Они указаны Навальным на карте для массовости.

Основная цель штабов — распространение агитации. Под лозунгом «Выборы без Навального — фарс» россиян призывали бойкотировать выборы и выходить на акции протеста. Составители листовок умалчивали, что на выборы Навальный не попал из-за наличия судимости.

Навальный пытался сформировать у россиян ложное мнение, якобы на выборы его не пустили по политическим мотивам. Вторая задача штабов заключалась в выбивании донатов у тех, кто поверил агиткам. Для привлечения донатов Навальный гастролировал по всей России.

В марте 2018 года 25 штабов закрылись сразу после президентских выборов. Основной причиной закрытия оказалось прекращение финансирования. Пожертвований оказалось недостаточно даже для поддержки местных подразделений.

«Правая рука» Навального, координатор региональных штабов Леонид Волков занимался финансовой деятельностью. Все денежные вопросы проходили не через «Фонд борьбы с коррупцией». Донаты и взносы поступали на счета фонда «Пятое время года», руководил которым Волков. На этот же фонд была записана аренда помещений всех штабов, а координаторы и их помощники числились сотрудниками «Пятого времени года».

В начале 2018 года фонд Волкова был закрыт за многочисленные нарушения в судебном порядке по запросу Минюста. К этому моменту успели собрать почти 97 миллионов рублей. Издание отмечает, что от донатов поступило лишь 7% платежей. Основную сумму внесли четверо приближенных Навального: экс-директор ФБК Роман Рубанов «пожертвовал» — четыре миллиона рублей, менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов — 15,5 миллиона, бухгалтер ФБК Анна Чехович — 17,3 миллиона.

Рекордсменом стал сам Волков — 47,5 миллиона рублей. Позже выяснилось, что на счет в Сбербанке, куда якобы шли пожертвования, Волков получил 124 миллиона рублей, а отправил в фонд — 47,5 миллиона. Куда делись остальные деньги, борец с коррупцией не объяснил.

Одним из основных жертвователей стал беглый олигарх Михаил Ходорковский. Через подставные фирмы он переводил Волкову десятки тысяч долларов. Волков также контролировал «Фонд правового обеспечения граждан», через который освоили еще 350 миллионов рублей. Суммы эти не окончательные.

ФАН напомнило, что Волков без постоянного дохода смог купить дом в Люксембурге, который оценивается в один миллион долларов, а Навальный снимает квартиру за 200 тысяч рублей в месяц и по семь раз в год вывозит семью за границу.

Сейчас из 81 ячейки функционируют только 42. При этом в Екатеринбурге, Саратове и Челябинске нет координаторов, в петербургском подразделении за 2018 год руководитель менялся дважды, а рядовых сотрудников пришлось везти из регионов.

Никто не хочет быть волонтером, пока руководители «пилят» многомиллионные бюджеты. Навальному и Волкову штабы не нужны, их главная задача — поддерживать интерес к пирамиде, пока не настанет время очередных гастролей Навального по городам, отмечает издание.