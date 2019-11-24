Немецкий врач назвала продукты, способные заменить лекарства

Немецкий врач Франциска Рубин рассказала о десяти продуктах, которые способны заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет. Об этом пишет Focus в воскресенье, 24 ноября.

К таким продуктам относятся картофель, имбирь, овес, мед, куркума, капуста, масло, соль, лимон и лук. По словам Рубин, их можно не только есть, но и использовать в качестве компрессов и масок.

Овес и капуста полезны для кишечника: первый снижает уровень холестерина, а вторая улучшает пищеварение. Врач также рекомендует пить отвар из овса при нейродермите.

По словам Рубин, имбирь бодрит, разжижает кровь и снижает уровень сахара и холестерина. Мед— природное лекарство при бронхите, а ванночки с солью помогут при подагре.

Оливковое масло укрепляет сосуды, а льняное предотвращает тромбоз. При головной боли можно выпить кофе с лимоном, утверждает Рубин.

Куркума снизжает риск онкологических заболеваний. Луковый суп полезен при цистите, а вареный картофель — при изжоге, отметила врач.