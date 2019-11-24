Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Зарубежные гонорары грозят статусом иноагента колумнистам «Эха Москвы»

Зарубежные гонорары грозят статусом иноагента колумнистам «Эха Москвы»

 Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту совершил жесткую посадку на Ямале
Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году
Немецкий врач назвала продукты, способные заменить лекарства

Немецкий врач назвала продукты, способные заменить лекарства

Девять мирных жителей были убиты в Афганистане при ударе ВВС коалиции США

Девять мирных жителей были убиты в Афганистане при ударе ВВС коалиции США
Зарубежные гонорары грозят статусом иноагента колумнистам «Эха Москвы»

Зарубежные гонорары грозят статусом иноагента колумнистам «Эха Москвы»

 Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту совершил жесткую посадку на Ямале
Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году
Немецкий врач назвала продукты, способные заменить лекарства

Немецкий врач назвала продукты, способные заменить лекарства

Девять мирных жителей были убиты в Афганистане при ударе ВВС коалиции США

Девять мирных жителей были убиты в Афганистане при ударе ВВС коалиции США
15:24   24 Ноября 2019
Россия

Зарубежные гонорары грозят статусом иноагента колумнистам «Эха Москвы»

Зарубежные гонорары грозят статусом иноагента колумнистам «Эха Москвы»

Законопроект Государственной думы, разрешающий признавать физических лиц иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа, возмутил главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который, считает, что нелогично считать патриотами россиян, которые вывозят деньги из страны, при этом называя иноагентами тех, кто напротив ввозит в страну средства.

Об этом в воскресенье сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что в последнее время часть медиасообщества серьезно обеспокоена тем, что любой публицист, который сотрудничает со средством массовой информации, признанным иноагентом, может и сам получить этот статус.

Законопроект, в частности, предполагает, что иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие печатные, аудио и аудиовизуальные или иные материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, и получающие за это денежное либо другое вознаграждение от иностранных государств, организаций или граждан, а также от российских юрлиц, которые получают из указанных источников денежные средства или другое имущество.

Сам Алексей Венедиктов, а также многие колумнисты «Эха Москвы» получают из-за рубежа частично гонорары или финансирование проектов, поэтому их обеспокоенность ситуацией вполне объяснима.

Ранее «Радио Свобода», которое является официальным СМИ США и финансируется конгрессом, посвятило данной теме статью, в которой привело комментарии разных журналистов, в том числе Александра Плющева и Артура Гаспаряна, указавших на нестыковки в законопроекте, например, на то, что многие представители профессии пишут для разных изданий, дают интервью иностранным СМИ и получают за это деньги. Представители демократической общественности с возмущением заявили, что закон направлен на конкретных людей, которые выступают против повестки Кремля. Таким образом, маркируя людей, которые в информационном поле выступают против позиции власти, государство якобы пытается атаковать гласность и свободу слова. Александр Плющев даже сравнил себя с жертвами Холокоста, которых нацисты обязывали носить на одежде желтые шестиконечные звезды.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...