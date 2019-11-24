Зарубежные гонорары грозят статусом иноагента колумнистам «Эха Москвы»

Законопроект Государственной думы, разрешающий признавать физических лиц иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа, возмутил главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который, считает, что нелогично считать патриотами россиян, которые вывозят деньги из страны, при этом называя иноагентами тех, кто напротив ввозит в страну средства.

Об этом в воскресенье сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что в последнее время часть медиасообщества серьезно обеспокоена тем, что любой публицист, который сотрудничает со средством массовой информации, признанным иноагентом, может и сам получить этот статус.

Законопроект, в частности, предполагает, что иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие печатные, аудио и аудиовизуальные или иные материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, и получающие за это денежное либо другое вознаграждение от иностранных государств, организаций или граждан, а также от российских юрлиц, которые получают из указанных источников денежные средства или другое имущество.

Сам Алексей Венедиктов, а также многие колумнисты «Эха Москвы» получают из-за рубежа частично гонорары или финансирование проектов, поэтому их обеспокоенность ситуацией вполне объяснима.

Ранее «Радио Свобода», которое является официальным СМИ США и финансируется конгрессом, посвятило данной теме статью, в которой привело комментарии разных журналистов, в том числе Александра Плющева и Артура Гаспаряна, указавших на нестыковки в законопроекте, например, на то, что многие представители профессии пишут для разных изданий, дают интервью иностранным СМИ и получают за это деньги. Представители демократической общественности с возмущением заявили, что закон направлен на конкретных людей, которые выступают против повестки Кремля. Таким образом, маркируя людей, которые в информационном поле выступают против позиции власти, государство якобы пытается атаковать гласность и свободу слова. Александр Плющев даже сравнил себя с жертвами Холокоста, которых нацисты обязывали носить на одежде желтые шестиконечные звезды.