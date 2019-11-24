Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8, у которого отказал хвостовой винт, совершил жесткую посадку неподалеку от села Новый порт на Ямале.

Об этом в воскресенье сообщает региональное ГУ МЧС, отмечая, что на борту вертолета находилась группа вахтовиков – 22 человека, а также трое членов экипажа, но в результате жесткой посадки никто не пострадал.

«В селе Новый Порт произошла жесткая посадка вертолета Ми-8, который совершал перелет по маршруту Новопортовское месторождение – город Новый Уренгой. При взлёте произошёл отказ хвостового винта, в результате командиром воздушного судна было принято решение о посадке вертолета», - говорится в заявлении ведомства.

Во время посадки, как отмечается, у вертолета была разрушена стойка шасси и повреждена хвостовая балка.

К месту происшествия уже вылетели представители авиакомпании «Ямал», которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.