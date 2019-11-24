Девять мирных жителей были убиты в Афганистане при ударе ВВС коалиции США

Жертвами удара, который авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла по одному из селений в афганской провинции Фарах на западе страны, стали как минимум девять местных жителей.

Власти провинции обратились к правительству Афганистана с призывом объяснить обстоятельства бомбардировки и принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Об этом в воскресенье сообщает местный телеканал 1TV. При этом отмечается, что ВВС коалиции совершили авианалет на деревню Гайджин минувшей ночью.

При этом отмечается, что представители международной коалиции на данный момент никак не прокомментировали бомбардировку деревни, в результате которой были убиты девять гражданских лиц.