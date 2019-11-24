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14:18   24 Ноября 2019
Весь мир

Турция ведет переговоры с РФ по созданию наблюдательных пунктов в Сирии

Турция ведет переговоры с РФ по созданию наблюдательных пунктов в Сирии

Турция и Россия в ближайшие дни могут договориться о создании наблюдательных пунктов в Сирии. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью  телеканалу Al Jazeera в воскресенье, 24 ноября.

По его словам, Анкара продолжает прилагать усилия для установления полного режима прекращения огня. Турция и РФ координируют действия в определенных районах Сирии, отметил Акар.

«В дополнение к турецко-российскому патрулированию с Россией ведутся переговоры о создании нескольких наблюдательных пунктов, в ближайшие дни появится определенность по этой теме», — заявил глава военного ведомства.

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале операции «Источник мира». Она была направлена против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ).

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере САР. По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, меморандум позволит защитить суверенитет Сирии.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила отвод курдских боевиков из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сирия #турция

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