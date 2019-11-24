- Конвой США, следуя из Ирака, въехал на территорию сирийской провинции Хасака

Американский военный конвой, состоящий из 11 единиц военной техники, в том числе из танков и грузовых автомобилей, въехал с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасака.

Об этом в воскресенье сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что американские подразделения, которые ранее были выведены из Сирии, продолжают возвращаться туда из соседней страны.

При этом отмечается, что командующий центральным колмандованием США заявил изданию Euphrates Post, что в Восточной Сирии якобы остается лишь 500 американских военнослужащих, которые нужны там, чтобы запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. На самом же деле, как не раз сообщало ранее Минобороны РФ, Пентагон, при поддержке ЧВК Blackwater и курдских бандформирований продолжает заниматься контрабандой ворованной сирийской нефти.

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