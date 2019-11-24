Эксперт ОЗХО обвинил организацию в подделке отчета о «химатаке» в сирийской Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла подделать доклад о «химатаке», которая якобы произошла 7 апреля 2018 года в сирийской Думе. Об этом говорится в расследовании WikiLeaks со ссылкой на письмо одного из участников группы по расследованию инцидента.

Электронное письмо, датированное 22 июня 2018 года, адресовано главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру, а также его заместителю Аамиру Шуке и членам миссии. В нем говорится, что официальный отчет независимых ученых так сильно подвергли цензуре, что многие ключевые детали были опущены.

Утверждается, что это было сделано по поручению канцелярии Генерального директора (тогда пост турецкий дипломат Ахмет Узюмджу, с тех пор его сменил Фернандо Ариас).

В сообщении говорится, что важные факты, которые остались в отредактированной версии «превратились в нечто совершенно иное, чем было изначально разработано». В частности, нет данных о том, что так называемые следы хлора, о которых писали СМИ — не что иное, как крошечные микроэлементы. По словам автора, они есть даже в бытовом отбеливателе.

Автор письма отмечает, что в отчете совершенно отсутствовали данные о несоответствии между симптомами и возможным воздействием химических веществ. На кадрах, опубликованных «Белыми касками», показаны совершенно не те человеческие реакции, о которых свидетели сообщили, увидев тот день.

Отредактированный отчет также удалил контекст, касавшийся вероятности того, что газ испустился из баллонов, найденных на месте происшествия в Думе. Утверждается, что в первоначальном тексте подчеркивалось отсутствие доказательств этого. По словам автора, это «серьезное отклонение от первоначального отчета».

Напомним, 8 апреля 2018 года неправительственная организация «Белые каски», а затем США заявили, что на Думу накануне якобы была сброшена бомба с хлором. Минобороны России опровергло эти сообщения. Позднее с таким же заявлением выступил Дамаск.

После первых сообщений о якобы химатаке сообщалось, что в сирийские больницы не поступали больные с симптомами химотравления. Кроме того, Россия уже предъявляла доказательства постановочного характера «химатаки».