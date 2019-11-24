Беглов традиционно подвел итоги недели во «ВКонтакте»

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» традиционно подвел итоги уходящей недели и рассказал подписчикам о проделанной работе.

В первую очередь Беглов напомнил, что в городе заканчивается подготовка к зиме. Все 18 районов получили паспорта готовности к отопительному сезону. Городские котельные обеспечены резервными схемами электроснабжения, в том числе с помощью передвижных дизель-генераторов. Это значит, что даже если электричество отключат, они продолжат работать.

Во время рабочего объезда Центрального района губернатор обратил особое внимание на распределение снегоуборочной техники. Из 140 новых машин — 112 будут работать на подсыпке противогололедных материалов во дворах и на узких тротуарах в центре города. Раньше на таких участках в основном работали дворники.

Беглов рассказал и о социальной инфраструктуре. В ближайшие два года в поселке Шушары откроют семь образовательных учреждений и две поликлиники. Сейчас город принимает жесткие меры, чтобы все новые ЖК сдавались вместе с соцобъектами.

Градоначальник подписал постановление о выкупе за счет средств бюджета города здания детсада в Колпино на Понтонной улице. Сад на 120 мест уже полностью готов. До 2025 года планируется открыть 189 новых объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, Беглов рассказал о проверке благоустройства прибрежной зоны за станцией метро «Новокрестовская». Он рассказал о решении выделить деньги на 2020 год на третью очередь Южной дороги и замкнуть пешеходное кольцо до Северной дороги. Еще одну набережную на Петровском острове сделают за счет частных инвестиций.

Впервые Петербург привлек федеральные средства на развитие рынка газомоторного топлива. 120 миллиардов рублей использованы для ввода заправок в Петро-Славянке, Пушкинском и Фрунзенском районах, которые заработают уже в текущем году.

Кроме основных результатов работы за неделю, Беглов рассказал об еще одном важном событии. С 2020 года будет вручаться премия имени Жореса Алферова за достижения в сфере нанотехнологий.