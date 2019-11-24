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13:16   24 Ноября 2019
Весь мир

Курдские радикалы уничтожили на севере Ракки склад боеприпасов протурецких сил

Курдские радикалы уничтожили на севере Ракки склад боеприпасов протурецких сил

Радикалы из курдских «Демократических сил Сирии» уничтожили в деревне Хафия, неподалеку от города Айн-Исса на севере сирийской провинции Ракка, склад боеприпасов, принадлежавший протурецким силам.

Об этом в воскресенье, ссылаясь на курдский канал Rojava Network в сети микроблогов Twitter, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

При этом отмечается, что в ходе налета курды убили несколько десятков бойцов, сражавшихся на стороне Турции во время антитеррористической операции «Источник мира», которую Анкара проводила в северных приграничных районах Сирии в октябре. То есть, как отмечает ФАН, SDF продолжают провоцировать Турцию на возобновление военной операции.

Также сообщается, что поблизости от Айн-Иссы были ликвидированы два боевика курдских SDF.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #турция #курды #политика #весь мир #военная операция #sdf

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