Курдские радикалы уничтожили на севере Ракки склад боеприпасов протурецких сил

Радикалы из курдских «Демократических сил Сирии» уничтожили в деревне Хафия, неподалеку от города Айн-Исса на севере сирийской провинции Ракка, склад боеприпасов, принадлежавший протурецким силам.

Об этом в воскресенье, ссылаясь на курдский канал Rojava Network в сети микроблогов Twitter, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

При этом отмечается, что в ходе налета курды убили несколько десятков бойцов, сражавшихся на стороне Турции во время антитеррористической операции «Источник мира», которую Анкара проводила в северных приграничных районах Сирии в октябре. То есть, как отмечает ФАН, SDF продолжают провоцировать Турцию на возобновление военной операции.

Также сообщается, что поблизости от Айн-Иссы были ликвидированы два боевика курдских SDF.