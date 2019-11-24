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Умер пилот экстренно севшего рейса «Москва — Анапа»

Умер пилот экстренно севшего рейса «Москва — Анапа»

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Умер пилот экстренно севшего рейса «Москва — Анапа»

Умер пилот экстренно севшего рейса «Москва — Анапа»

Очередная авария оставила 3,7 тысячи жителей Курска без отопления

Очередная авария оставила 3,7 тысячи жителей Курска без отопления
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12:27   24 Ноября 2019
Россия

Умер пилот экстренно севшего рейса «Москва — Анапа»

Умер пилот экстренно севшего рейса «Москва — Анапа»

Самолет Airbus 320, который вылетел из Москвы в Анапу, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления мужчину передали медикам, но спасти его не удалось.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Южного следственного управления на транспорте СК РФ в воскресенье, 25 ноября.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. После дозаправки самолет вылетел в Анапу.

Компания «Аэрофлот» выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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Автор: Арсений Аскольский
#аэрофлот

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