Умер пилот экстренно севшего рейса «Москва — Анапа»

Самолет Airbus 320, который вылетел из Москвы в Анапу, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления мужчину передали медикам, но спасти его не удалось.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Южного следственного управления на транспорте СК РФ в воскресенье, 25 ноября.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. После дозаправки самолет вылетел в Анапу.

Компания «Аэрофлот» выразила соболезнования родным и близким погибшего.