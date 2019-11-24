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Один мирный сириец погиб на востоке провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе западной коалиции

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12:38   24 Ноября 2019
Весь мир

Один мирный сириец погиб на востоке провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе западной коалиции

Один мирный сириец погиб на востоке провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе западной коалиции

ВВС западной коалиции, возглавляемой США, нанесли авиаудар по восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего был убит местный житель.

Об этом в воскресенье сообщает Федеральное агентство новостей, которое приводит информацию Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Как отмечается, погибший – молодой сириец, вернулся на родину для того, чтобы жениться буквально за день до того, как западная коалиция нанесла авиационный удар по его дому.

Также сообщается, что вооруженные формирования «Демократических сил Сирии» (SDF), совершая рейд против боевиков ИГ* (запрещенной в России террористической группировки) в городе Дибан за Евфратом, убили мирного жителя. В ходе операции, которая проводилась под прикрытием военной авиации США, были также арестованы более 20 человек, которых заподозрили в сотрудничестве с террористами.

* - Один мирный сириец погиб на востоке провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе западной коалиции

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Автор: Александр Люблинский
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