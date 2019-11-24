Очередная авария оставила 3,7 тысячи жителей Курска без отопления

Третья авария на теплосетях, которая произошла в Курске за последние три дня, оставила без отопления и горячей воды 3,7 тысячи человек.

Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает главное управление МЧС по региону.

«В зону отключения попали 18 многоквартирных жилых домов различной этажности с населением 3650 человек (из них 428 детей). Социально значимых объектов пять (1 школа, 3 детских сада, 1 поликлиника)», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что прорыв трубопровода на проспекте Дружбы был обнаружен в ходе заполнения теплосети после того, как были устранены последствия предыдущей аварии, которая произошла в пятницу вечером.

Из-за аварии на теплотрассе на улице 50 лет октября, которая произошла в ночь на 22 ноября, отрезанными от отопления и горячего водоснабжения оказались 72 жилых многоквартирных дома, в которых проживает 15 тысяч 738 человек, а также девять социальных объектов – детские сады, школы, поликлиники, а также колледж и университет. К обеду коммунальщики сообщили, что теплоснабжение восстановлено, но вечером того же дня стало известно о новой аварии. Как сообщают синоптики, в эти дни температура воздуха в Курске держится на уровне -6 градусов.