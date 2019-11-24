Лавров вспомнил советский мем в ООН «Лучше быть красным, чем мертвым»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в честь 100-летния со дня рождения выдающегося советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, которая стала «мемом» в кругах ООН.

Глава МИД рассказал о случае, когда во время одной из Генассамблей ООН Трояновского и его коллегу из США на выходе из переговорной комнаты облили красной краской. Провокацию устроили радикально настроенные представители неправительственных организаций Китая. Трояновский отреагировал невозмутимо и с юмором.

«"Better red than dead" — "Лучше быть красным, чем мертвым"», — привел Лавров слова советского дипломата.

По мнению министра, этот эпизод показал находчивость Трояновского в любых делах.

Фраза дипломата пародирует название статьи Бертрана Рассела о политике периода холодной войны «Лучше быть мертвым, чем красным».

Олег Трояновский был послом СССР в Японии (1967-1976), постпредом СССР при ООН (1976-1986), а также послом СССР в КНР (1986-1990).

В 1999 дипломат получил почетное звание Заслуженного работника дипломатической службы РФ.