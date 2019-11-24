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Один мирный сириец погиб на востоке провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе западной коалиции

Один мирный сириец погиб на востоке провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе западной коалиции

 Путин поздравил Эмира Кустурицу с 65-летним юбилеем

Путин поздравил Эмира Кустурицу с 65-летним юбилеем
11:45   24 Ноября 2019
Весь мир

Путин поздравил Эмира Кустурицу с 65-летним юбилеем

Путин поздравил Эмира Кустурицу с 65-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин направил сербскому режиссеру Эмиру Кустурице поздравительную телеграмму, по случаю его 65-летия.

Текст телеграммы в воскресенье был опубликован на сайте Кремля.

«Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, Вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца», - говорится в послании.

Также Путин заявил, что уважает активную общественную деятельность режиссера, и отметил роль Кустурицы в сохранении исторической правды, популяризации русской культуры и укреплении гуманитарного сотрудничества на международном уровне.

В заключение российский лидер пожелал юбиляру крепкого здоровья, воплощения намеченных планов и творческого вдохновения.

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Автор: Александр Люблинский
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