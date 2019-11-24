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11:33   24 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

Пользователи Facebook высмеяли новую форму лидера Украины Владимира Зеленского, на шевроне которой изображен череп. В таком виде президент встретился с моряками в военной гавани в Очакове, куда прибыли возвращенные Россией украинские корабли.

Первым на это обратил внимание волонтер Роман Доник. Он объяснил, что такие шевроны носят бойцы 72-й бригады ВСУ.

Украинскому лидеру шеврон подарили, когда он посещал Луганскую область. Доник считает, что надев его, Зеленский совершил ту же ошибку, что и бывший президент Петр Порошенко. Однажды экс-лидера осмеяли за ношение тактической кобуры.

Зеленского осудили за форму с черепом на шевроне

«Лучше подарите ему патч 95-го квартала», — предложил пользователь Андрей Пятковский.

«Он бы и амулет африканский надел, если бы подарили», — пошутила Оксана Федорец.  

Отметим, череп с надписью «Украина или смерть» — девиз воинского формирования «Черные запорожцы». 

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Автор: Арсений Аскольский
#зеленский

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