Шесть человек погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Оренбургом

Микроавтобус Hyundai столкнулся с фурой неподалеку от поселка Чистый в Оренбургской области. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщают в воскресенье утром российские СМИ, по предварительным данным, пассажирами микроавтобуса были граждане Узбекистана и Таджикистана. Шесть человек, в том числе один ребенок погибли, трое пострадали. Причиной трагедии стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.

«Дорожные условия были правильные, покрытие сухое, ровное. Пока оснований для проведения прокурорской проверки нет», — приводит агентство ТАСС заявление прокуратуры Оренбуржской области.

Очевидцы трагедии выложили в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись с места происшествия.