Известная правозащитная организация Amnesty International заявила, что бизнес-модели компаний Google и Facebook угрожают правам человека. Об этом говорится в отчете организации на 60 страниц, пишет РИА Новости.

Amnesty утверждает, что бизнес-модели компаний, основанные на слежке, вынуждают людей идти на «сделку с дьяволом», в силу которой они могут пользоваться правами человека в интернете, лишь подчинившись системе, построенной на нарушении этих прав. В конце отчета подчеркивается, что государство должно защитить граждан, а частные компании нужно принудить к правильному поведению «железной рукой».

Если организация, всегда боровшаяся против госвлияния на свободу слова, призывает кардинально усилить государственное регулирование интернета, — значит, это часть политической войны в США, отмечает агентство. В статье издание называет Amnesty «перчаткой на руке одной из политических сторон».

Неконтролируемая свобода слова в соцсетях больше не устраивает западный мир и его флагман США. На Западе начинает энергично вводиться жесткая цензура для защиты идеологической машины. Для этих целей активно используется fake news. Западные СМИ производят вбросы и фейки, клеймя все, что не укладывается в нужную идеологическую модель.

«Именно под предлогом борьбы с fake news, Русскими хакерами™ на Западе вводится цензура и открытое ручное управление медийным полем», — говорится в статье.

Издание напоминает, что интернет-гиганты не являются идеологическими врагами США, а выполняют роль стратегического оружия. Они оперируют в медийном пространстве против идеологических противников — Китая, России, Ирана, Сирии и тому подобных.

В России ситуация сложнее, чем в США, поскольку почти половина всех аккаунтов в стране находится не в отечественных интернет-сервисах, а в американских. В программе «Цифровая экономика» неспроста заложено создание в 2020 году законов о данных пользователей, отмечает РИА Новости.