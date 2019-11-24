Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Шесть человек погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Оренбургом

Шесть человек погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Оренбургом

 Два речных теплохода сгорели в Астрахани

Два речных теплохода сгорели в Астрахани
Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

 МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения

МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения
Amnesty обвинила Facebook и Google в угрозе правам человека

Amnesty обвинила Facebook и Google в угрозе правам человека

 РФ, Турция и САР смогут сдержать террористов ИГ*, выпущенных боевиками курдов

РФ, Турция и САР смогут сдержать террористов ИГ*, выпущенных боевиками курдов
Шесть человек погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Оренбургом

Шесть человек погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Оренбургом

 Два речных теплохода сгорели в Астрахани

Два речных теплохода сгорели в Астрахани
Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

 МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения

МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения
Amnesty обвинила Facebook и Google в угрозе правам человека

Amnesty обвинила Facebook и Google в угрозе правам человека

 РФ, Турция и САР смогут сдержать террористов ИГ*, выпущенных боевиками курдов

РФ, Турция и САР смогут сдержать террористов ИГ*, выпущенных боевиками курдов
10:18   24 Ноября 2019
Весь мир

Британский журнал The Economist показал видео с картой Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео с картой Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал ролик, на котором карта Украины изображена без Крыма. Видео потребовало удалить посольство Украины в Великобритании.

Украинское дипведомство в своем Twitter-аккаунте выразило надежду, что «уважаемое во всем мире и надежное СМИ» исправит карту, а также добавило хэштег #crimeaisukraine.

После этого издание удалило ролик.

Видео рассказывало о процедуре импичмента американского лидера Дональда Трампа, которая началась после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На кадрах главы государств изображены на фоне карт своих стран.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...