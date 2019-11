Британский журнал The Economist показал видео с картой Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал ролик, на котором карта Украины изображена без Крыма. Видео потребовало удалить посольство Украины в Великобритании.

Украинское дипведомство в своем Twitter-аккаунте выразило надежду, что «уважаемое во всем мире и надежное СМИ» исправит карту, а также добавило хэштег #crimeaisukraine.

После этого издание удалило ролик.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.#crimeaisukraine ???????? pic.twitter.com/yoT9NY3P3W