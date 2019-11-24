Британский журнал The Economist показал видео с картой Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал ролик, на котором карта Украины изображена без Крыма. Видео потребовало удалить посольство Украины в Великобритании.

Украинское дипведомство в своем Twitter-аккаунте выразило надежду, что «уважаемое во всем мире и надежное СМИ» исправит карту, а также добавило хэштег #crimeaisukraine.

После этого издание удалило ролик.

Видео рассказывало о процедуре импичмента американского лидера Дональда Трампа, которая началась после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На кадрах главы государств изображены на фоне карт своих стран.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».