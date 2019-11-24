- РФ, Турция и САР смогут совместными усилиями сдержать террористов ИГ*, выпущенных курдами

Несколько сотен террористов из запрещенной в России террористической группировки ИГ* оказались на свободе после того, как Турция начала на севере Сирии, направленную против курдских вооруженных формирований военную операцию «Источник мира».

Как заявил ранее замминистра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов, это обстоятельство не может не вызывать серьезного беспокойства, так как оказавшиеся на свободе боевики могут напрямую посодействовать тому, что террористическая группировка восстановит свой боевой потенциал.

По словам Сыромолотова, на данный момент нет точной информации о числе террористов, оказавшихся на свободе, но речь идет о сотнях боевиков ИГ*, сбежавших из мест заключения. Учитывая общую эскалацию напряженности в Заевфратье, отметил дипломат, это может серьезно ухудшить обстановку в регионе. Чтобы нейтрализовать эту угрозу необходимо оказывать содействие восстановлению территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также не допустить возобновления в стране боевых действий.

Сложившуюся в Сирии ситуацию в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия» прокомментировал главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, заявивший, что курдские радикалы из SDF («Демократических сил Сирии») просто сложили с себя обязанности по охране тюрем, в которых содержались пленные террористы ИГ* и члены их семей.

«В SDF всегда говорили о том, что эта работа не является для них приоритетной. Поэтому вполне логично, что после начала операции "Источник мира" они просто бросили этим заниматься и фактически освободили боевиков ИГ*. Все это, в принципе, закономерно», — отметил эксперт.

Также он добавил, что боевые действия, начавшиеся на севере Сирии, принесли в Заевфратье дополнительный хаос, которым могут воспользоваться террористы, поэтому в регионе существует риск обострения ситуации.

Данная проблема волнует также и турецкую сторону. Неделю назад 17 ноября турецкое Минобороны обвинило курдских радикалов в освобождении более 800 ИГ*. В ведомстве также напомнили, что действия Анкары привели к нейтрализации более 4000 тысяч боевиков ИГ* в Ираке и Сирии, в то время как курдские SDF и их союзники из «Рабочей партии Курдистана» (организацией, признанной в Турции террористической) занимаются освобождением боевиков ИГ* из лагерей.

Для нейтрализации данной угрозы, считают и Сыромолотов и Рожин, все стороны, участвующие в мирном урегулировании сирийской ситуации, должны приложить максимум усилий.

При этом Борис Рожин отметил, что Россия и Сирия уже давно доказали, что борьба с ИГ* является их главной целью, и уже добились такого успеха, что даже появление за Евфратом отдельных групп террористов не может кардинально изменить ситуацию.

«Опасность существует лишь для сирийско-турецкой границы, через которую исламисты теоретически смогут улизнуть. Но Турция, поставившая своей целью создание зоны безопасности, конечно, даст отпор», — добавил эксперт.

Ранее – в конце октября – президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что турецкие военные задержали около 200 террористов ИГ*, освобожденных ранее курдскими охранниками из лагерей. В настоящее время, добавил Эрдоган, турецкие военные продолжают отлавливать беглых террористов.

Напомним, 22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, регламентирующий вывод незаконных курдских формирований из зоны безопасности в северных приграничных районах Сирии.

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