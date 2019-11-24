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8:56   24 Ноября 2019
Весь мир

Глава ВМС США опроверг информацию СМИ о его угрозах уйти в отставку

Глава ВМС США опроверг информацию СМИ о его угрозах уйти в отставку

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер опроверг, что готов уйти в отставку из-за несогласия с главой государства Дональдом Трампом относительно осужденного военнослужащего Эдварда Галлахера, пишет агентство AP.

Спенсер отметил, твиты Трампа в поддержку Галлахера не являлись приказами.

Ранее газета New York Times писала, что Ричард Спенсер и глава элитного подразделения Сил специальных операций контр-адмирал Коллин Грин намеревались подать в отставку из-за несогласия с позицией Трампа по поводу скандала с морским пехотинцем Эдвардом Галлахером.

Спецназовца США уличили в ряде преступлений в период военной службы в Ираке, в частности, в убийстве захваченного в плен террориста ИГ*, а также фотографировании с его трупом. Галлахер в том числе мог быть виновен в убийстве мирных граждан и угрозах в отношении свидетелей. В июле суд вынес Галлахеру оправдательный приговор по большинству выдвинутых против него обвинений, но военнослужащего тем не менее понизили в звании и лишили ряда выплат.

Трамп заявил о несогласии с решением военных, что якобы и стало причиной возмущения Спенсера.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России

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Автор: Мария Милкевич

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