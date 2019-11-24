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7:36   24 Ноября 2019
Весь мир

Выборы в райсоветы в Гонконге проходят спокойно и при высокой явке

Выборы в райсоветы в Гонконге проходят спокойно и при высокой явке

Избирательные участки открыли свои двери в воскресенье утром в 18 округах Гонконга для голосования на выборах депутатов районных советов, которое пройдет в условиях повышенных мер обеспечения порядка из-за опасности протестов со стороны антиправительственных радикалов, сообщает корреспондент ТАСС.

Уточняется, что за порядком в ходе избирательного процесса будет следить практически весь 31-тысячный контингент полиции.

Корреспондент ТАСС сообщает с места событий о высокой явке на одном из избирательных участков в спальном районе Чифу в юго-западной части острова Гонконг.

«Многие недовольны нынешним политическим климатом и хаосом в Гонконге, поэтому посчитали нужным прийти и отразить свои взгляды», — поделился один из граждан, пришедших голосовать.

Голосование покажет, в какую сторону качнулись настроения в обществе на фоне длящихся с начала лета массовых протестов. Пока обстановка в городе спокойная, за последние пять дней беспорядков  не было, поэтому выборы начались, как и было запланировано, хотя рассматривался вариант их переноса.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #гонконг

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