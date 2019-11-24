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Лавинная опасность объявлена в окрестностях Магадана из-за обильного снегопада
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5:41   24 Ноября 2019
Россия

Лавинная опасность объявлена в окрестностях Магадана из-за обильного снегопада

Лавинная опасность объявлена в окрестностях Магадана из-за обильного снегопада

Лавинная опасность объявлена в воскресенье в окрестностях Магадана из-за чрезмерного количества выпавшего снега и потепления, рассказали в региональном пожарно-спасательном центре.

Ранее местные метеорологи отмечали, что осень в этом году аномально бесснежная и теплая. Снег в Магадане выпал 22 ноября, хотя обычно это происходит на месяц с лишним раньше. В выходные спасатели экстренно предупредили о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на фоне ожидаемых обильных снегопадов.

Спасатели уточнили, что лавины грозят снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения, травматизмом туристов, спортсменов, охотников.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #магадан

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