Лавинная опасность объявлена в окрестностях Магадана из-за обильного снегопада

Лавинная опасность объявлена в воскресенье в окрестностях Магадана из-за чрезмерного количества выпавшего снега и потепления, рассказали в региональном пожарно-спасательном центре.

Ранее местные метеорологи отмечали, что осень в этом году аномально бесснежная и теплая. Снег в Магадане выпал 22 ноября, хотя обычно это происходит на месяц с лишним раньше. В выходные спасатели экстренно предупредили о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на фоне ожидаемых обильных снегопадов.

Спасатели уточнили, что лавины грозят снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения, травматизмом туристов, спортсменов, охотников.