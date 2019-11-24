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4:26   24 Ноября 2019
Россия

Почти во все отключенные из-за аварии дома в Новосибирске вернули тепло

Почти во все отключенные из-за аварии дома в Новосибирске вернули тепло

Теплоэнергетики восстановили подачу тепла в 113 многоквартирных домов из 118 отключенных по причине аварии на теплотрассе в Новосибирске, рассказали в воскресенье в новосибирском филиале Сибирской генерирующей компании.

Уточняется, что пять домов, а также детский сад №184 пока получают тепло из обратного трубопровода. Нормальную подачу телпа планируют восстановить до 20.00 (16.00 по Москве) 24 ноября.  В ремонтных работах задействованы три бригады, пять единиц техники.

Ранее стало известно, что в субботу на теплотрассе на улице Фасадная произошла авария, в результате 118 многоквартирных домов и семь детских учреждений лишились теплоснабжения.

Напомним, эта стала уже третьей за неделю в Новосибирске.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #авария #новосибирск

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