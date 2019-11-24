Джонсон поведал о «рождественском подарке» британцам в случае победы его партии на выборах

Британский премьер Борис Джонсон пообещал в случае победы своей партии на выборах организовать до Рождества дебаты и новое голосование по сделке с Брюсселем.

Манифест Консервативной партии, обещающий также увеличить налог на приобретение недвижимости в Королевстве иностранцами и иностранными компаниями, будет официально представлен в воскресенье.

Ключевые тезисы документа были обнародованы в субботу вечером.

«Моим предрождественским подарком стране станет возвращение законопроекта в парламент до праздничных каникул, и возвращение парламента к службе народу», — сказал Джонсон.

Напомним, 12 декабря в Великобритании состоятся досрочные выборы на фоне политического кризиса из-за Brexit. Консерваторы надеются осуществить Brexit 31 января, либеральные демократы являются приверженцами сохранения членства в Евросоюзе, лейбористы планируют провести новый референдум.