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Джонсон поведал о «рождественском подарке» британцам в случае победы его партии на выборах

Джонсон поведал о «рождественском подарке» британцам в случае победы его партии на выборах

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3:41   24 Ноября 2019
Весь мир

Джонсон поведал о «рождественском подарке» британцам в случае победы его партии на выборах

Джонсон поведал о «рождественском подарке» британцам в случае победы его партии на выборах

Британский премьер Борис Джонсон пообещал в случае победы своей партии на выборах организовать до Рождества дебаты и новое голосование по сделке с Брюсселем.

Манифест Консервативной партии, обещающий также увеличить налог на приобретение недвижимости в Королевстве иностранцами и иностранными компаниями, будет официально представлен в воскресенье.

Ключевые тезисы документа были обнародованы в субботу вечером.

«Моим предрождественским подарком стране станет возвращение законопроекта в парламент до праздничных каникул, и возвращение парламента к службе народу», — сказал Джонсон.

Напомним, 12 декабря в Великобритании состоятся досрочные выборы на фоне политического кризиса из-за Brexit. Консерваторы надеются осуществить Brexit 31 января, либеральные демократы являются приверженцами сохранения членства в Евросоюзе, лейбористы планируют провести новый референдум.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #джонсон #брексит

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