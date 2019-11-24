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 МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения

МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения
Курдские боевики продолжают провоцировать протурецкие силы в провинции Алеппо

Курдские боевики продолжают провоцировать протурецкие силы в провинции Алеппо

 Подкрепление курдских боевиков прибыло в Ракку к Айн-Иссе

Подкрепление курдских боевиков прибыло в Ракку к Айн-Иссе
2:42   24 Ноября 2019
Сирия

Курдские боевики продолжают провоцировать протурецкие силы в провинции Алеппо

Курдские боевики продолжают провоцировать протурецкие силы в провинции Алеппо

Курдские радикалы из «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают провоцировать протурецкие силы в провинции Алеппо, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

Сообщается, что 23 ноября днем курдские боевики обстреляли жилые районы города Азаз. После этого в городских окрестностях началось боевое столкновение. Портал Aleppo AMC заявил, что курдские бандформирования атаковали из тяжелой артиллерии протурецкий отряд неподалеку от фермерских полей. Позднее источник рассказал о боях близ поселка Мараназ и у деревни Шеварга, где войска Турции ударили по укрепрайонам «Демократических сил Сирии».

Напомним, курдские боевики постоянно провоцируют турецкие войска на северо-востоке Сирии, хотя это может грозить им возобновлением спецоперации Анкары «Источник мира». Вероятно, они делают это по указке своих покровителей — США, которым выгодно сохранение напряженности в регионе. Такая ситуация отвлекает внимание международного сообщества от факта наглой кражи американцами и курдами при поддержке наемников из ЧВК Blackwater сирийской нефти в Дейр-эз-Зоре.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #турция #курды #алеппо

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