Подкрепление курдских боевиков прибыло в Ракку к Айн-Иссе

Большой отряд курдских радикалов прибыл в Ракку к Айн-Иссе, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

По данным портала Step News, ранее десятки членов курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) были уничтожены протурецкими силами близ поселка Абу-Дубс западнее города Айн-Исса. Уже к вечеру к городу передислоцировалось крупное подкрепление курдских боевиков. Уточнятся, что вопреки усиленной охране на контрольно-пропускных пунктах «Демократических сил Сирии», население с городских окраин бежит из зоны вооруженного конфликта.

Своими действиями курдские радикалы провоцируют Турцию на возобновление спецоперации «Источник мира». Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это произойдет в случае, если бандформирования курдов не отойдут от турецко-сирийской границы.