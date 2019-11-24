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 Подкрепление курдских боевиков прибыло в Ракку к Айн-Иссе

Подкрепление курдских боевиков прибыло в Ракку к Айн-Иссе
Продавшийся Вишневскому Союз Журналистов проигнорировал избиение корреспондентов

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 МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения

МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения
Курдские боевики продолжают провоцировать протурецкие силы в провинции Алеппо

Курдские боевики продолжают провоцировать протурецкие силы в провинции Алеппо

 Подкрепление курдских боевиков прибыло в Ракку к Айн-Иссе

Подкрепление курдских боевиков прибыло в Ракку к Айн-Иссе
2:31   24 Ноября 2019
Весь мир

Подкрепление курдских боевиков прибыло в Ракку к Айн-Иссе

Подкрепление курдских боевиков прибыло в Ракку к Айн-Иссе

Большой отряд курдских радикалов прибыл в Ракку к Айн-Иссе, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

По данным портала Step News, ранее десятки членов курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) были уничтожены протурецкими силами близ поселка Абу-Дубс западнее города Айн-Исса. Уже к вечеру к городу передислоцировалось крупное подкрепление курдских боевиков. Уточнятся, что вопреки усиленной охране на контрольно-пропускных пунктах «Демократических сил Сирии», население с городских окраин бежит из зоны вооруженного конфликта.

Своими действиями курдские радикалы провоцируют Турцию на возобновление спецоперации «Источник мира». Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это произойдет в случае, если бандформирования курдов не отойдут от турецко-сирийской границы.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #турция #курды

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