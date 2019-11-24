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 МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения

МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения
ВКС РФ уничтожили штаб террористов в сирийском Идлибе

ВКС РФ уничтожили штаб террористов в сирийском Идлибе

 Операция ЛНА Хафтара против террористов ПНС нашла поддержку у властей Египта и Марокко

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1:42   24 Ноября 2019
Весь мир

ВКС РФ уничтожили штаб террористов в сирийском Идлибе

ВКС РФ уничтожили штаб террористов в сирийском Идлибе

Российские ВКС уничтожили штаб «Джейш аль-Изза» на юг провинции Идлиб, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

По сообщению Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), вертолеты ВВС Сирии продолжили бомбардировку укрытий радикалов у городов Хазарин и Шейх-Мустафа.

Параллельно, по данным канала Radio Al Kul, авиация ВКС РФ ударила по позициям радикалов близ города Кафр-Набель. В ходе атаки были уничтожены три боевика группировки «Джейш аль-Изза» — ключевого союзника «Тахрир аш-Шам»* в провинции Идлиб. Российские самолеты также атаковали опорные пункты боевиков неподалеку от поселка Машариф.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #террористы

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