ВКС РФ уничтожили штаб террористов в сирийском Идлибе

Российские ВКС уничтожили штаб «Джейш аль-Изза» на юг провинции Идлиб, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

По сообщению Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), вертолеты ВВС Сирии продолжили бомбардировку укрытий радикалов у городов Хазарин и Шейх-Мустафа.

Параллельно, по данным канала Radio Al Kul, авиация ВКС РФ ударила по позициям радикалов близ города Кафр-Набель. В ходе атаки были уничтожены три боевика группировки «Джейш аль-Изза» — ключевого союзника «Тахрир аш-Шам»* в провинции Идлиб. Российские самолеты также атаковали опорные пункты боевиков неподалеку от поселка Машариф.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.