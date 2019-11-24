Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

Совместное патрулирование силами РФ и Турции состоялось в субботу на сирийско-турецкой границе в провинции Хасеке, рассказал на брифинге глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что патруль проследовал по маршруту Шейрек — Харам-Раш — Кара-Мания в провинции Хасеке. С воздуха военных прикрывали вертолеты ВКС РФ.

Напомним, 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий ввод на сирийскую сторону границы с Турцией вне зоны спецоперации «Источник мира» против курдских радикалов подразделений российской военной полиции и пограничной службы Сирии для содействия отходу курдских бандформирований и их вооружения на 30 километров от границы. Вскоре министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о досрочном завершении вывода курдских боевиков, после этого стартовало совместное патрулирование силами Турции и России.