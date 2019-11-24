США оправдывают грабеж сирийской нефти неверием в способность Дамаска защитить ее от ИГ*

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен оправдывает незаконное присутствие американских военных на территории нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре сомнениями Вашингтона в том, что власти Сирии в состоянии защитить эти объекты от террористов ИГ*.

Так он объяснил заявление президента США Дональда Трампа, что на востоке Сирии останутся войска для защиты нефтяных месторождений от ИГ*, на форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Речь О'Брайена транслировал телеканал PBS.

«США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ*. В последний раз, когда у режима (властей Сирии) были эти месторождения, ИГ* смогла примерно за 15 минут забрать их обратно», — заявил он.

Советник президента добавил, что «относительно небольшие доходы», которые Вашингтон получает от грабежа сирийской нефти, идут на поддержку курдских радикалов, чтобы они «могли продолжать борьбу с ИГ*» и помогать беженцам.

Напомним, что захваченные США и курдскими боевиками месторождения принадлежат сирийскому народу, Дамаск потратил огромные суммы на их разработку. Военное присутствие США в Сирии не было одобрено ни официальными властями САР, ни ООН. «Сирийские демократические силы» (SDF), взявшие под контроль территории к востоку от реки Евфрат, также не признаются правительством Сирии.

После того, как США официально заявили о выводе войск из САР и сохранении там лишь небольшого военного контингента, в Заевфратье из Ирака прибыли наемники из ЧВК Blackwater. Таким образом формально военное присутствие США в Сирии существенно сократилось, но на деле это не так. Наемники терроризируют местное население и наводят в регионе свои порядки. ФАН сообщает, что в окрестностях города Ас-Сувар к востоку от Дейр-эз-Зора в данный момент создаются два новых военных объекта для размещения нескольких тысяч наемников из Blackwater.

ФАН также известно, что США зарабатывают на краже сирийской нефти около 70–80 миллионов долларов ежемесячно, и лишь порядка 10 миллионов долларов в месяц достается главарям курдских боевиков.

* Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ.