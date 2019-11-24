Операция ЛНА Хафтара против террористов ПНС нашла поддержку у властей Египта и Марокко

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил антитеррористическую операцию в Ливии в ходе встречи с главой МИД Марокко Насером Буритом в Каире, рассказали в пресс-секретариате египетского лидера.

Политики заявили о поддержке государственных институтов Ливии и признали важную роль Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в противодействии террористам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемого Файезом Сарраджем. Они отметили заслуги ЛНА по обеспечению безопасности, стабильности, единства и суверенитета страны.

Напомним, ЛНА, командует которой фельдмаршал Халифа Хафтар контролирует Ливию почти полностью, исключение составляет лишь захваченная террористами так называемого ПНС столица — Триполи. Население страны, включая жителей столицы, поддерживает силы Хафтара, в то время как функционеры ПНС Ливии получают поддержку от ИГ*, «Аль-Каиды»* и «Братьев-мусульман»*. В 2014 году силы ЛНА под предводительством Хафтара начали антитеррористическую операцию «Аль-Карама» по освобождению северо-запада Ливии от джихадистов. С апреля этого года проходит новый этап операции ― по очистке Триполи. В западных СМИ периодически появляется информация об участии в антитеррористической операции ЧВК «Вагнера», однако сведения по-прежнему ничем не доказаны.

* Террористические организации, запрещены в РФ.