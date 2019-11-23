Продавшийся Вишневскому Союз Журналистов проигнорировал избиение корреспондентов

«Независимый» Союз Журналистов Петербурга и Ленинградской области в очередной раз подтвердил свою политическую ангажированность. В этот раз организация не посчитала нужным заступиться за журналистов телеканала «Санкт-Петербург», на которых напали во время съемочного процесса.

В редакцию телеканала «Санкт-Петербург» поступило обращение от жильцов дома на Херсонской улице, которые жаловались на шум, грязь и огромное количество незнакомых людей в парадной. Корреспонденты приехали снимать сюжет о незаконном размещении гостиниц в жилых домах. Напомним, что с 1 октября в силу вступили изменения в 17 статью Жилищного кодекса, которые запретили этот вид бизнеса в обычных квартирах.

Съемочной группе удалось снять происходящее. Оказалось, что в небольшой квартире одновременно находилось 50 постояльцев. Сотрудникам хостела не понравились действия съемочной команды — операторов, корреспондента и режиссера начали избивать прямо на улице.

Возникшая ситуация должна была возмутить Союз Журналистов СПБ и Ленобласти, ведь основная его обязанность — защита журналистов при исполнении ими профессионального долга. Однако организация предпочла проигнорировать вопиющие противозаконные действия, которые были совершены в отношении коллег.

Подобное происходит далеко не в первый раз. Ровно такая же история произошла с гендиректором «Ведомостей» Борисом Грумбковым, которого обвиняли в домогательствах. СЖ СПБ и ЛО тогда тоже решил оставить это дело без внимания.

Зато они вмешались в другой сексуальный скандал, участником которого стал домогающийся до студенток Борис Вишневский. Напомним, что помимо депутатской деятельности, Вишневский занят преподавательской в РГПУ им Герцена.

У депутата в СЖ много союзников, которые всегда ему помогут обеспечить поддержку в информационном поле. Дело в том, что Вишневский – давний приятель секретаря организации Марии Шишкиной, которая помогает ему и его коллегам по цеху (депутат Максим Резник тоже частый «гость» на страницах интернет-издания) «улучшать» репутацию заказными статьями. Несмотря на то, что ни Вишневский, ни Резник не имеют никакого отношения к журналистике, хвалебные публикации об их деятельности появляются достаточно часто.

Очевидно, что Союз Журналистов Петербурга и Ленобласти – далеко не «независимая» организация. Ушлые политические деятели, которым выгодны такие связи, давно прикормили издание. Оно исправно прикрывает им «информационный тыл», в какие бы скандалы политики не попадали. Журналистам же, которые не желают стать частью продажной компании, не стоит рассчитывать на какую-либо поддержку «коллег», которые пальцем о палец не ударят, чтобы им помочь.