Турция ловит в Сирии террористов ИГ*, которых освобождают из тюрем курдские боевики

Историк и политолог Владимир Шаповалов заявил Федеральному агентству новостей, что действия Турции по противостоянию курдским боевикам и террористам ИГ* в сирийском Заевфратье нужно оценивать исключительно положительно.

Напомним, ранее турецкие военные захватили в Сирии «очень важного члена ИГ*», который известен как взрывотехник и организатор терактов с использованием смертников и непосредственно связан с атаками в России в 2018 году и в немецком Гамбурге.

Кроме того, в тюрьмах Турции содержатся около 1200 террористов, еще 287 задержаны во время спецоперации турецких войск «Источник мира» на севере Сирии.

При этом, когда началась турецкая операция, курдские боевики из Отрядов народной самообороны (YPG) начали массово освобождать джихадистов из лагерей, надеясь манипулировать ситуацией и не допустить продолжения боевых действий Турции на севере Сирии.

Шаповалов отмечает, что сейчас Турция активно содействует антитеррористической деятельности в Сирии, сознательно защищая не только свои территории, но и другие страны мира, включая РФ.

«Я думаю, что такая работа Анкары — это, в частности, результат наладившегося диалога с РФ по проблематике САР и в целом Ближнего Востока. Таким образом, партнерство между нашими странами в этом отношении дает зримые результаты», — подчеркнул эксперт.

Шаповалов добавил, что ситуация с безопасностью была бы значительно лучше, если бы курдские боевики и американцы, оккупировавшие нефтяные месторождения на северо-востоке страны, не потворствовали бы росту активности ИГ*, а реально боролись с террористами.