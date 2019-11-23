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21:02   23 Ноября 2019
Россия

Путин узнал, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Путин узнал, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Президент России Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием и побеседовал о том, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.

Митрополит Корнилий выразил благодарность Владимиру Владимировичу за то, что он взял под собственный контроль вопрос переселения старообрядцев, живущих на данный момент заграницей.

«Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два — три года», — поделился достигнутыми результатами программы священнослужитель.

Также он отметил, что еще 150 семей намерены вернуться в Россию из стран Латинской Америки. Тогда российский лидер поинтересовался, «были ли сложности и трудности, как они справляются?».

«Справляются с божьей милостью», — ответил епископ на вопрос президента.

Корнилий отметил, что идет подготовка ко второму международному форуму, посвященному старообрядчеству. Мероприятие намечено на 2020 год и пройдет при поддержке правительства.

«Для старообрядцев это общий праздник», — охарактеризовал форум митрополит.

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Автор: Лев Собакин
#владимир путин #старообрядцы

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