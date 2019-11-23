Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко уверена, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности. Такое мнение она выразила в эфире телеканала КРТ.

Савченко уверена, что парламентарии понимают, к каким последствия приведет закон, однако все равно намерены его принять.

«У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего», — заключила политик.

Также Надежда Савченко рассказала, как обклеивала двери кабинетов Рады плакатами с призывами прекратить разработку проекта. Она отметила, что депутаты должны чувствовать, «что им оказывают сопротивление». Кроме того, она подчеркнула, что необходима дискуссия с властями по поводу этого вопроса, иначе может быть слишком поздно.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира», — предсказала бывший народный депутат.

В то же время Савченко заявила, что надеется на то, что законопроект все же не будет реализован.

Законопроект, о последствиях которого беспокоится Савченко, был принят Радой на прошлой неделе. Новый документ снимает мораторий с продажи сельскохозяйственных земель, который действовал на территории Украины в течение 14 лет. Принятие закона поддержали 240 депутатов, при том что минимум необходимых голосов составляет 226. Теперь участки смогут приобретать украинские физически и юридические лица, территориальные общины и государства. Собственниками могут быть иностранцы и лица, не имеющие гражданства, если участок достается им в наследство. Притом он должен будет быть продан в течение года.