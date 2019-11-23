Рогозин доложил Путину, что строительство космодрома «Восточный» контролируется из космоса
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что строительство космодрома «Восточный» идет по графику.
«Для объективного контроля мы решили использовать технологии, которые есть у «Роскосмоса» – нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли», – уведомил Рогозин.
Глава «Роскосмоса» рассказал, что спутники и беспилотники каждую неделю фиксируют ход строительства. Затем информация математически обрабатывается и маркеры выделяют произошедшие изменения: объем выполненной работы, площадь стройки, количество техники и даже количество людей.
Чтобы иметь полное представление о том, что происходит на объекте, используются дроны, с помощью которых проводится досъемка.
«Считаем, что есть вся объективная информация того, что там происходит», – подытожил Рогозин.