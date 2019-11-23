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20:42   23 Ноября 2019
Россия

Рогозин доложил Путину, что строительство космодрома «Восточный» контролируется из космоса

Рогозин доложил Путину, что строительство космодрома «Восточный» контролируется из космоса

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что строительство космодрома «Восточный» идет по графику.

«Для объективного контроля мы решили использовать технологии, которые есть у «Роскосмоса» – нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли», – уведомил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» рассказал, что спутники и беспилотники каждую неделю фиксируют ход строительства. Затем информация математически обрабатывается и маркеры выделяют произошедшие изменения: объем выполненной работы, площадь стройки, количество техники и даже количество людей.

Чтобы иметь полное представление о том, что происходит на объекте, используются дроны, с помощью которых проводится досъемка.

«Считаем, что есть вся объективная информация того, что там происходит», – подытожил Рогозин.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #рогозин

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