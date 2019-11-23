Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Хорошая трепка словоблудов и конъюнктурщиков поможет «ЕР» стать лучше, считает политолог

Хорошая трепка словоблудов и конъюнктурщиков поможет «ЕР» стать лучше, считает политолог

 Путин узнал, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Путин узнал, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

 МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения

МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения
США признали оккупацию Сирии и намерены за счет шантажа продолжать выкачку нефти - эксперт

США признали оккупацию Сирии и намерены за счет шантажа продолжать выкачку нефти - эксперт

 Чартерные рейсы из России в Египет не будут возобновлены в 2019 году - Дитрих

Чартерные рейсы из России в Египет не будут возобновлены в 2019 году - Дитрих
Хорошая трепка словоблудов и конъюнктурщиков поможет «ЕР» стать лучше, считает политолог

Хорошая трепка словоблудов и конъюнктурщиков поможет «ЕР» стать лучше, считает политолог

 Путин узнал, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Путин узнал, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

Савченко пророчит Украине исчезновение в 2023 году

 МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения

МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения
США признали оккупацию Сирии и намерены за счет шантажа продолжать выкачку нефти - эксперт

США признали оккупацию Сирии и намерены за счет шантажа продолжать выкачку нефти - эксперт

 Чартерные рейсы из России в Египет не будут возобновлены в 2019 году - Дитрих

Чартерные рейсы из России в Египет не будут возобновлены в 2019 году - Дитрих
20:08   23 Ноября 2019
Россия

Появилось видео с места страшного ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна

Появилось видео с места страшного ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна

Следственный комитет опубликовал видео с места страшного ДТП, которое произошло сегодня вечером с участием мэра города Тулун Юрия Кариха, его супруга скончалась на месте.

Трагедия произошла субботним вечером, 23 ноября, на трассе М-53 «Сибирь». По предварительным данным, Карих не справился с управлением и врезался в стоявших на обочине грузовик. В результате столкновения автомобиль градоначальника серьезно разрушился, а его жена Лариса Карих скончалась на месте от полученных травм. Сам мэр города Тулуна выжил, но получил серьезные травмы в результате аварии.

Как сообщает агентство ТАСС со слов главы Черемхово, Юрий Карих был направлен в больницу.

«Состояние нормальное, он находится в больнице, проведено полное обследование. Его госпитализировали, он находится в травмацентре города Черемхово, мы его привезли сюда… Я только что с ним разговаривал, он сказал, что чувствует себя нормально» , — рассказал мэр города Черемхово Вадим Семенов

В то же время Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона сообщает, что мэр отказался от осмотра и госпитализации.

Следственный комитет начала проверку по факту произошедшего. Детали трагедии выясняются.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#дтп #иркутская область #тулун

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...