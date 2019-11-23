Хорошая трепка словоблудов и конъюнктурщиков поможет «ЕР» стать лучше, считает политолог

«Единая Россия» к выборам в Госдуму в 2021 году должна подойти «на пике сил и возможностей».Такую установку на прошедшем в 23 ноября съезде «ЕР» озвучил ее председатель, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«К думским выборам 2021 года «Единая Россия» должна подойти на пике сил и возможностей. Для этого надо критически оценить свой опыт, обновить программу партии, дать просторы новым идеям, новым лицам, постараться сделать партию практически неуязвимой для других», – сказал Медведев.

Направления для восхождения на этот пик озвучил президент РФ Владимир Путин. Он отметил несколько важных моментов, которые вызвали аплодисменты зала.

1. «Единая Россия» не имеет права «схалтурить», несмотря на сохраняющееся политическое лидерство. Партия ответственна за действия чиновников на местах.

«Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе и в нашей новейшей истории», — сказал президент.

2. Партия должна сама поднимать острые вопросы, не дожидаясь «Прямой линии с президентом». Нужно «терзать и трясти» чиновников на местах и добиваться решений во всех сферах, где это необходимо.

3. Действия партии должны отвечать запросам общества, а главный ориентир - человек.

4. «Единая Россия» должна дать возможность социально расти молодым людям, желающим работать на страну, стать социальным лифтом.

Опираясь на озвученные президентом тезисы, к осени 2021 года «Единая Россия» должна иметь обновленную, «народную» программу, заявил Дмитрий Медведев.

«Сейчас нам необходимо критически оценить свой опыт. Обновить программу Партии с учетом задач сегодняшнего дня. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать — и в действующей программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы. Считаю, что при ее разработке мы должны более активно опираться на предложения избирателей», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В генсовете «Единой России» создали рабочие группы по направлениям: кадровая политика, нацпроекты, поддержка гражданского общества и молодежных инициатив, развитие взаимодействия с партией. Нести ответственность за работу члены генерального совета. Лично. Каждый.

Впервые на базе «Единой России» будет создан правозащитный центр для жителей страны. Его руководителями станут депутат Госдумы Михаил Старшинов и главный редактор канала RT Маргарита Симоньян.

Это нововведение особенно отметил политолог и политический консультант Олег Матвейчев. По его словам,«Единая Россия» перехватывает правозащитную повестку у оппозиции.

«Правозащитная деятельность полностью отдана на откуп всякой несистемной оппозиции и оппозиции вообще. Это неправильно, потому что идти со своими правами к оппозиционерам, как правило, бессмысленно и даже вредно, потому что ничем они не помогут. У них и задачи такой нет. Они делают собственный пиар на проблемах людей. А помогать – они не помогают. Они втравливают человека в конфликт с властью. И чиновник, даже если он понимает, что человек прав, он тоже начинает себя защищать, а не права человека. Из-за этого проблема простого человека не решается», — сказал Матвейчев «Политике Сегодня».

По его мнению, у партии власти есть возможности подключить депутатские возможности, оказывать бесплатные юридические услуги. Это привлечет людей, реальная помощь станет заметнее.