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Проект моста через реку Лену одобрили в Росавтодоре

Проект моста через реку Лену одобрили в Росавтодоре

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19:53   23 Ноября 2019
Россия

Проект моста через реку Лену одобрили в Росавтодоре

Проект моста через реку Лену одобрили в Росавтодоре

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что Росавтодор рассмотрел и одобрил проект автомоста через реку Лену в Якутии.

«Росавтодор его рассмотрел, он ему понравился, соответственно, будем выходить с этим проектом», – сказал Дмитрих.

Министр транспорта отметил, что проект находится в стадии доработки. Как только министерство получит проект он будет внесен на рассмотрение в правительство.

На неделе президент РФ Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лену в Якутске, о чем давно просили местные жители и власти. По предварительным подсчетам, на возведение моста уйдет около 83 миллиардов рублей, при этом треть суммы внесет частный инвестор.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #мост

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