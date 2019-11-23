Проект моста через реку Лену одобрили в Росавтодоре

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что Росавтодор рассмотрел и одобрил проект автомоста через реку Лену в Якутии.

«Росавтодор его рассмотрел, он ему понравился, соответственно, будем выходить с этим проектом», – сказал Дмитрих.

Министр транспорта отметил, что проект находится в стадии доработки. Как только министерство получит проект он будет внесен на рассмотрение в правительство.

На неделе президент РФ Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лену в Якутске, о чем давно просили местные жители и власти. По предварительным подсчетам, на возведение моста уйдет около 83 миллиардов рублей, при этом треть суммы внесет частный инвестор.