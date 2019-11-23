США признали оккупацию Сирии и намерены за счет шантажа продолжать выкачку нефти - эксперт

Политолог Владимир Карасев в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) дал комментарий по поводу недавних откровенных заявлений спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри. Американский дипломат прямым текстом заявил, что Соединенные Штаты намерены добиваться «безжалостного экономического давления международного сообщества на Дамаск».

«Помощь Дамаску в восстановлении подконтрольных ему зон не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», — сказал Джеффри.

Также США обдумывают возможность сохранения в Сирийской Арабской республике военного контингента численностью в пятьсот человек на северо-востоке государства.

В то же время первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал принять меры по гуманитарной поддержке восстановления САР. Он добавил, что сожалеет о том, что американская сторона по-прежнему не готова «отказаться от стереотипов и включиться в этот процесс».

В комментарии ФАН политолог Владимир Карасев заявил, что США признали за собой оккупацию сирийских территорий, а Вашингтон не перестал шантажировать Дамаск. По его мнению, то, что американские власти вообще устанавливают какие-либо условия Сирии для вывода своих войск с ее территорий, уже звучит крайне странно.

«Раньше американцы говорили, что находятся в Сирии, чтоб защитить население от террористов. Теперь спецпредставитель США признает, что США оккупировали часть Сирии, и не уйдут, пока не увидят какой-то «заслуживающий доверие политический процесс». Это не условие, это прямой шантаж», — выразил свой взгляд Карасев.

Также исследователь подчеркнул, что воровство сирийской нефти США — прямое нарушение международных норм. И в то же время Вашингтон на оккупированных территориях буквально организует американский анклав.

«Похоже, Трампу так понравилась сирийская нефть, что он в нарушение всех международных норм просто захватил местонахождения на территории суверенного государства и создал американский анклав», - пояснил эксперт.

Немногим ранее Министерство обороны России опубликовало несколько разоблачительных снимков, на которых отчетливо видно, как американцы вывозят нефть с территории Сирии. Российское ведомство назвало эту деятельность американцев «международным государственным бандитизмом». Соединенные Штаты, прикрываясь борьбой с терроризмом, продолжают воровство сирийских природных ресурсов.