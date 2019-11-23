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Проект моста через реку Лену одобрили в Росавтодоре

 Шутка робота Федора о падающем на штаб-квартиру Навального метеорите разозлила блогера

Шутка робота Федора о падающем на штаб-квартиру Навального метеорите разозлила блогера
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19:36   23 Ноября 2019
Россия

Шутка робота Федора о падающем на штаб-квартиру Навального метеорите разозлила блогера

Шутка робота Федора о падающем на штаб-квартиру Навального метеорите разозлила блогера

Недавно вернувшийся из космоса робот Федор иронично ответил в Twitter на беспричинные упреки Алексея Навального. Но шутка разозлила блогера.  

Навальный уже не первый раз пытается привлечь к себе внимание. В одном из своих видео он натравил личных ботов на недавно вернувшегося из космоса робота Федора. Однако высокотехнологичный космонавт не стал замалчивать обиду и предрек падение метеорита на штаб-квартиру Навального.

«По последним данным, летящий к Земле метеорит может упасть на штаб-квартиру Навального», – говорится в сообщении на странице Федора в Twitter.

Предсказание Робота Федора о падении метеорита на штаб-квартиру Навального разозлило блогера

Под публикацией тут появились негативные комментарии ботов Навального.

Предсказание Робота Федора о падении метеорита на штаб-квартиру Навального разозлило блогера

Ранее Навальный атаковал с помощью ботов «Рокетбанк». Учреждение частично приостановило обслуживание банковской карты одного из соратников Навального – Леонида Волкова, по причине поступления на нее денежных средств из неизвестных источников.

Похожая участь постигла и ресторан «Армения». После незаконной акции 27 июля заведение для безопасности закрыло двери и как следствие понесло убытки. Боты Навального заполонили соответствующие платформы плохими отзывами о ресторане.

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #навальный #общество

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