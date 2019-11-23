Недавно вернувшийся из космоса робот Федор иронично ответил в Twitter на беспричинные упреки Алексея Навального. Но шутка разозлила блогера.

Навальный уже не первый раз пытается привлечь к себе внимание. В одном из своих видео он натравил личных ботов на недавно вернувшегося из космоса робота Федора. Однако высокотехнологичный космонавт не стал замалчивать обиду и предрек падение метеорита на штаб-квартиру Навального.

«По последним данным, летящий к Земле метеорит может упасть на штаб-квартиру Навального», – говорится в сообщении на странице Федора в Twitter.

Под публикацией тут появились негативные комментарии ботов Навального.

Ранее Навальный атаковал с помощью ботов «Рокетбанк». Учреждение частично приостановило обслуживание банковской карты одного из соратников Навального – Леонида Волкова, по причине поступления на нее денежных средств из неизвестных источников.

Похожая участь постигла и ресторан «Армения». После незаконной акции 27 июля заведение для безопасности закрыло двери и как следствие понесло убытки. Боты Навального заполонили соответствующие платформы плохими отзывами о ресторане.