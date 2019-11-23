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 Депутат Шувалова выслуживается перед Навальным, пытаясь «внедрить» Соболь в МГД

Депутат Шувалова выслуживается перед Навальным, пытаясь «внедрить» Соболь в МГД
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18:02   23 Ноября 2019
Россия

Депутат Шувалова выслуживается перед Навальным, пытаясь «внедрить» Соболь в МГД

Депутат Шувалова выслуживается перед Навальным, пытаясь «внедрить» Соболь в МГД

Елена Шувалова активно отрабатывает свой «должок» перед блогером Алексеем Навальным за участие в «Умном голосовании». Депутат от КПРФ пытается всеми правдами и неправдами протащить на совещания в Мосгордуме экс-кандидата Любовь Соболь.

Летом 2019 года юриста ФБК Любовь Соболь не допустили до участия в выборах из-за недостаточного количества собранных подписей избирателей. Однако несостоявшийся депутат, придерживаясь привычной «истеричной» тактики, не собирается сдаваться и старается любыми путями попасть на различные совещания в Мосгордуме, чтобы активно лоббировать нужные ей идеи. Юристу ФБК уже объясняли, что на совещания в парламент ее не пускает из-за неадекватного поведения, которое существенно мешает работе государственного органа.

Депутат Шувалова выслуживается перед Навальным, пытаясь «внедрить» Соболь в МГД

В этом юристу активно помогает депутат от КПРФ Елена Шувалова, которая при помощи различных запросов пытается легализовать нахождение Соболь в МГД.

Депутат Шувалова выслуживается перед Навальным, пытаясь «внедрить» Соболь в МГД

Подобный исход было легко предугадать. Дело в том, что Шувалова попала в МГД не без помощи «Умного голосования» -  системы, которой занимался Алексей Навальный. После того, как до выборов не допустили основных кандидатов блогера, в число которых входили Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Навальный решил пойти другим путем. Он заключил сделку с допущенными на участие в выборах кандидатами, основная масса которых выдвигалась от КПРФ. Экс-кандидаты получили дополнительную рекламу и голоса оппозиционно-настроенного населения, а Навальный приобрел возможность влиять на повестку Мосгордумы через ангажированных депутатов.

Шувалова  - не единственный политик, который активно лоббирует интересы Навального. На промежуточных заседаниях уже успели отличиться Екатерина Енгалычева, Дарья Беседина, Евгений Ступин и прочие кандидаты из списка «УГ». Серьезные политические мероприятия превращаются в настоящий балаган, на котором «пособники Навального» перебивают выступающих, игнорируя повестку заседаний. Они ярко демонстрируют попытки отработать свой долг перед блогером и западными спонсорами, которым выгодна дестабилизация политической ситуации в России.

 

 

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Автор: Олег Валецкий
#россия #политика #навальный #мосгордума #соболь

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