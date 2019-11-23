МВФ завершил работу на Украине без подписанного соглашения

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу на Украине. В МВФ отметили, что провели конструктивные и плодотворные переговоры с украинскими властями, однако для заключения соглашения потребуется продолжить обсуждения в ближайшее время.

Глава миссии Рон ван Роден заявил, что дискуссии продолжатся в ближайшие несколько недель.

«Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ», – говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена, распространенном 23 ноября.

В документе отмечается, что в ходе работы обсуждались такие вопросы, как принятие мер в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом аспектах, а так же рассматривались возможные реформы, нацеленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

В МВФ отметили заметный прогресс в отношении экономической политики, который украинским властям удалось достичь в последнее время.

Ранее министр финансов Украины Оксана Макарова заявила, что программа, по которой сейчас проходят переговоры с МВФ, должна закончиться к 2023 году и стать последней.